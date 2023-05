BASF Aktie News: BASF tendiert am Freitagvormittag fester

Aktien in diesem Artikel BASF 47,89 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,5 Prozent auf 47,70 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die BASF-Aktie bei 47,79 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 47,71 EUR. Bisher wurden heute 23.571 BASF-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 54,04 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.02.2023 erreicht. 13,30 Prozent Plus fehlen der BASF-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 37,90 EUR ab. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 25,84 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 55,45 EUR.

BASF ließ sich am 27.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,93 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BASF 2,70 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 17.499,00 EUR – das entspricht einem Minus von 24,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23.083,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 28.07.2023 dürfte BASF Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von BASF rechnen Experten am 26.07.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 4,62 EUR je Aktie belaufen.

