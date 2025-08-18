BASF Aktie News: BASF am Vormittag gesucht

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von BASF gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die BASF-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 46,62 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die BASF-Aktie bei 46,66 EUR. Mit einem Wert von 46,29 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der BASF-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 32.357 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 55,06 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,10 Prozent über dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie. Bei 37,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 19,78 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,29 EUR. Im Vorjahr erhielten BASF-Aktionäre 2,25 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 47,50 EUR für die BASF-Aktie aus.

BASF gewährte am 11.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,09 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Umsatzseitig standen 15,77 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 2,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BASF 16,11 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

BASF dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 22.10.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,71 EUR je BASF-Aktie.

