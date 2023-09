BASF Aktie News: BASF legt am Mittag zu

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von BASF gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die BASF-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 45,41 EUR.

Das Papier von BASF legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 45,41 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die BASF-Aktie bei 45,48 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 45,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 253.406 BASF-Aktien.

Bei 54,04 EUR markierte der Titel am 03.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BASF-Aktie derzeit noch 19,02 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 37,90 EUR ab. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 16,53 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 50,91 EUR für die BASF-Aktie aus.

Am 28.07.2023 äußerte sich BASF zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,56 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,37 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 24,68 Prozent auf 17.305,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 22.974,00 EUR gelegen.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 31.10.2023 terminiert. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte BASF möglicherweise am 23.10.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass BASF im Jahr 2023 3,82 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

