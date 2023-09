BASF Aktie News: Anleger greifen bei BASF am Nachmittag zu

So bewegt sich BASF

Die Aktie von BASF gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das BASF-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 45,49 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die BASF-Aktie konnte um 15:53 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 45,49 EUR. Bei 45,53 EUR markierte die BASF-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 45,20 EUR. Von der BASF-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 573.188 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 54,04 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,80 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.09.2022 bei 37,90 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,68 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 50,91 EUR für die BASF-Aktie aus.

Am 28.07.2023 hat BASF die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,56 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,37 EUR je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 24,68 Prozent auf 17.305,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22.974,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.10.2023 veröffentlicht. BASF dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 23.10.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 3,82 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

Börse Europa: Euro STOXX 50 fällt schlussendlich

STOXX-Handel STOXX 50 legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein

Montagshandel in Europa: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 nachmittags