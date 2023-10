BASF Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von BASF

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX am Donnerstagmittag mit Gewinnen

DuPont Achieves 69 Percent Reduction in Carbon Emissions at its Healthcare Industries Materials Site

Minuszeichen in Frankfurt: DAX nachmittags in Rot

Heute im Fokus

Heidelberg Materials stockt Ausblick auf. EU-Arzneimittelbehörde warnt vor gefälschten Diabetes-Pens von Novo Nordisk. ProSiebenSat.1-Chef übernimmt zusätzlich Führung von Tochter Seven One. Elon Musk dementiert Bericht über Rückzug von X aus Europa. OpenAI will bei bei Aktienverkauf offenbar Milliardenbewertung anstreben. Nokia kündigt Stellenabbau an. Clariant setzt sich gegen Schadensersatzforderung von Shell zur Wehr.