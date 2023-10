BASF Aktie News: BASF am Donnerstagvormittag billiger

BASF im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von BASF. Die BASF-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 41,48 EUR.

Die BASF-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,9 Prozent auf 41,48 EUR ab. In der Spitze büßte die BASF-Aktie bis auf 41,47 EUR ein. Bei 41,62 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 60.158 BASF-Aktien.

Am 03.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 54,04 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 30,28 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.10.2023 (40,48 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,41 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 49,86 EUR.

BASF veröffentlichte am 28.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,56 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BASF ein EPS von 2,37 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 24,68 Prozent zurück. Hier wurden 17.305,00 EUR gegenüber 22.974,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte BASF am 31.10.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 23.10.2024.

Experten taxieren den BASF-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,52 EUR je Aktie.

