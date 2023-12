BASF Aktie News: BASF schiebt sich am Dienstagnachmittag vor

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BASF. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 48,69 EUR zu.

Das Papier von BASF konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 48,69 EUR. Bei 48,71 EUR markierte die BASF-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 48,05 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 808.625 BASF-Aktien umgesetzt.

Am 03.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 54,04 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BASF-Aktie 10,99 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,25 EUR. Dieser Wert wurde am 25.10.2023 erreicht. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 20,97 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 49,77 EUR je BASF-Aktie an.

Am 31.10.2023 äußerte sich BASF zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,32 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,77 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 15.735,00 EUR – eine Minderung von 28,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 21.946,00 EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte BASF am 23.02.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der BASF-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 21.02.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem BASF-Gewinn in Höhe von 3,31 EUR je Aktie aus.

