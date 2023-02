BASF Aktie News: Anleger greifen bei BASF am Montagnachmittag zu

Aktien in diesem Artikel BASF 53,24 EUR

Die BASF-Aktie konnte um 04:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 53,15 EUR. Bei 53,39 EUR markierte die BASF-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 52,45 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.327.864 BASF-Aktien.

Am 18.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 68,43 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 22,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 28.09.2022 Kursverluste bis auf 37,90 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 40,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 54,27 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BASF am 26.10.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,77 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BASF ein EPS von 1,56 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 21.946,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 19.669,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 24.02.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der BASF-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 23.02.2024.

Experten taxieren den BASF-Gewinn für das Jahr 2022 auf 6,70 EUR je Aktie.

Bildquellen: BASF SE