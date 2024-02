BASF Aktie News: BASF am Nachmittag gefragt

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BASF. Die BASF-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 45,89 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die BASF-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 45,89 EUR nach oben. Die BASF-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 45,96 EUR aus. Bei 45,72 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 580.783 BASF-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 53,39 EUR erreichte der Titel am 20.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 16,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 40,25 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.10.2023). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BASF-Aktie 12,29 Prozent sinken.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 3,40 EUR an BASF-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,39 EUR. Analysten bewerten die BASF-Aktie im Durchschnitt mit 49,23 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BASF am 31.10.2023. In Sachen EPS wurden 0,32 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BASF 1,77 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 15.735,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 28,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 21.946,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte BASF am 23.02.2024 vorlegen. Am 21.02.2025 wird BASF schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 3,01 EUR je BASF-Aktie.

