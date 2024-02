BASF Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von BASF

Notierung im Blick

Die Aktie von BASF gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die BASF-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 45,68 EUR.

Die BASF-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 45,68 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die BASF-Aktie bis auf 45,64 EUR. Bei 45,72 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 32.890 BASF-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 53,39 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.02.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 16,89 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 40,25 EUR ab. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 13,48 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2022 erhielten BASF-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,40 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,39 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 49,23 EUR an.

Am 31.10.2023 legte BASF die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,32 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BASF noch ein Gewinn pro Aktie von 1,77 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BASF in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 28,30 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 15.735,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 21.946,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte BASF am 23.02.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 21.02.2025.

Experten taxieren den BASF-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,01 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

BASF-Aktie schwächelt: BASF-Finanzchef zu Wintershall Dea-Deal: Geben keine kritische Infrastruktur ab

Montagshandel in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich schwächer

Freundlicher Handel: STOXX 50 verbucht zum Handelsende Gewinne