BASF Aktie News: BASF am Vormittag gesucht

BASF im Fokus

Die Aktie von BASF gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die BASF-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Die BASF-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 48,34 EUR. Die BASF-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 48,69 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 48,35 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 207.224 BASF-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 54,93 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.04.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BASF-Aktie derzeit noch 13,63 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 40,18 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die BASF-Aktie mit einem Verlust von 16,89 Prozent wieder erreichen.

Nachdem BASF seine Aktionäre 2023 mit 3,40 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,37 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 54,22 EUR je BASF-Aktie aus.

Am 30.10.2024 legte BASF die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,32 EUR. Im Vorjahresviertel waren -1,78 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 15,74 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 15,87 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.02.2025 erfolgen. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von BASF rechnen Experten am 23.04.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BASF-Aktie in Höhe von 3,40 EUR im Jahr 2024 aus.

