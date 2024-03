BASF Aktie News: BASF am Mittag im Aufwind

BASF im Fokus

Die Aktie von BASF zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von BASF zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,2 Prozent auf 51,71 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das BASF-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,2 Prozent auf 51,71 EUR. Die BASF-Aktie zog in der Spitze bis auf 51,78 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 50,65 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.752.411 BASF-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 51,78 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.03.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,14 Prozent über dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie. Am 26.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 40,25 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die BASF-Aktie mit einem Verlust von 22,16 Prozent wieder erreichen.

BASF-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 3,40 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,30 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BASF-Aktie bei 50,55 EUR.

BASF gewährte am 23.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das BASF ein Ergebnis je Aktie von 0,09 EUR vermeldet. Der Umsatz wurde auf 15.871,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 17,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 19.323,00 EUR umgesetzt worden waren.

BASF dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 25.04.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können BASF-Anleger Experten zufolge am 24.04.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 3,59 EUR je Aktie in den BASF-Büchern.

