BASF Aktie News: BASF verzeichnet am Mittag kaum Ausschläge

Die BASF-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 50,81 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die BASF-Aktie bei 50,89 EUR. Die BASF-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 50,54 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 50,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 500.462 BASF-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.04.2022 bei 54,18 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,22 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.09.2022 (37,90 EUR). Mit einem Kursverlust von 34,06 Prozent würde die BASF-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 54,73 EUR.

BASF ließ sich am 24.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. BASF hat ein EPS von 0,09 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 1,17 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 19.776,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 19.323,00 EUR.

BASF dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 27.04.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2024 rechnen Experten am 03.05.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BASF einen Gewinn von 4,57 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

