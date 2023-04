BASF Aktie News: BASF verzeichnet am Vormittag Verluste

Aktien in diesem Artikel BASF 50,72 EUR

Das Papier von BASF befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 50,73 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die BASF-Aktie bis auf 50,60 EUR. Mit einem Wert von 50,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der BASF-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 81.433 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.04.2022 bei 54,18 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BASF-Aktie somit 6,37 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 37,90 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.09.2022). Abschläge von 33,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 54,73 EUR je BASF-Aktie aus.

BASF veröffentlichte am 24.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,09 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei BASF ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 1,17 EUR in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 19.323,00 EUR, gegenüber 19.776,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,29 Prozent präsentiert.

BASF dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 27.04.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz auf den 03.05.2024.

Den erwarteten Gewinn je BASF-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 4,57 EUR fest.

