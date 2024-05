BASF Aktie News: BASF am Nachmittag stärker

Kurs der BASF

Die Aktie von BASF gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die BASF-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 49,17 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 49,17 EUR zu. Die BASF-Aktie legte bis auf 49,38 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 49,21 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 388.330 BASF-Aktien.

Am 04.04.2024 markierte das Papier bei 54,93 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,71 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BASF-Aktie. Am 26.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 40,25 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,14 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 3,40 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,31 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BASF-Aktie bei 53,00 EUR.

BASF ließ sich am 25.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,53 EUR, nach 1,75 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 17,55 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 12,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 19,99 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 26.07.2024 terminiert. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 30.07.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass BASF im Jahr 2024 3,65 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

