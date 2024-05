BASF Aktie News: BASF am Vormittag gesucht

BASF im Blick

Die Aktie von BASF gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 49,19 EUR zu.

Um 09:06 Uhr sprang die BASF-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 49,19 EUR zu. Bei 49,26 EUR erreichte die BASF-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 49,21 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 42.931 BASF-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 54,93 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.04.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BASF-Aktie derzeit noch 11,67 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.10.2023 bei 40,25 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die BASF-Aktie mit einem Verlust von 18,17 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 erhielten BASF-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,40 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,31 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 53,00 EUR.

Am 25.04.2024 lud BASF zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,53 EUR, nach 1,75 EUR im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat BASF mit einem Umsatz von insgesamt 17,55 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,99 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 12,20 Prozent verringert.

Am 26.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von BASF veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 30.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von BASF.

In der BASF-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 3,65 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

