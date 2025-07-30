BASF Aktie News: BASF zeigt sich am Mittwochnachmittag fester

So entwickelt sich BASF

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BASF. Zuletzt ging es für das BASF-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 48,33 EUR.

Die BASF-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 48,33 EUR. Bei 48,33 EUR markierte die BASF-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 47,83 EUR. Der Tagesumsatz der BASF-Aktie belief sich zuletzt auf 1.220.571 Aktien.

Am 06.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 55,06 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,93 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 37,40 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BASF-Aktie 22,62 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für BASF-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,25 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,29 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 47,50 EUR für die BASF-Aktie aus.

BASF ließ sich am 11.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,09 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. BASF hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,77 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,11 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 22.10.2025 dürfte BASF Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den BASF-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,71 EUR je Aktie.

