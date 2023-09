BASF Aktie News: BASF gewinnt am Nachmittag

BASF im Fokus

Die Aktie von BASF zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von BASF konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 45,58 EUR.

Um 15:53 Uhr sprang die BASF-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 45,58 EUR zu. Im Tageshoch stieg die BASF-Aktie bis auf 45,64 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 45,27 EUR. Der Tagesumsatz der BASF-Aktie belief sich zuletzt auf 600.779 Aktien.

Am 03.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 54,04 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 18,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.09.2022 (37,90 EUR). Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 20,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der BASF-Aktie wird bei 50,91 EUR angegeben.

Am 28.07.2023 lud BASF zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Das EPS belief sich auf 0,56 EUR gegenüber 2,37 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 17.305,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 24,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BASF 22.974,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 31.10.2023 erwartet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können BASF-Anleger Experten zufolge am 23.10.2024 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BASF einen Gewinn von 3,82 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

Börse Europa: Euro STOXX 50 fällt schlussendlich

STOXX-Handel STOXX 50 legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein

Montagshandel in Europa: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 nachmittags