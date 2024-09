BASF Aktie News: BASF am Freitagvormittag leichter

Kurs der BASF

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von BASF. Die BASF-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 46,57 EUR abwärts.

Die BASF-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,5 Prozent auf 46,57 EUR nach. Das Tagestief markierte die BASF-Aktie bei 46,29 EUR. Mit einem Wert von 46,64 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 114.542 BASF-Aktien den Besitzer.

Am 04.04.2024 markierte das Papier bei 54,93 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 17,96 Prozent Plus fehlen der BASF-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.08.2024 bei 40,18 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,72 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für BASF-Aktionäre betrug im Jahr 2023 3,40 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,40 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der BASF-Aktie wird bei 50,30 EUR angegeben.

BASF gewährte am 26.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,48 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,56 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 16,11 Mrd. EUR – eine Minderung von 6,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 17,31 Mrd. EUR eingefahren.

Am 30.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 22.10.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von BASF.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem BASF-Gewinn in Höhe von 3,49 EUR je Aktie aus.

