BASF Aktie News: BASF am Montagnachmittag im Minus

Die Aktie von BASF gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die BASF-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 44,21 EUR.

Das Papier von BASF befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 44,21 EUR ab. Der Kurs der BASF-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 44,07 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 44,59 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 904.301 BASF-Aktien umgesetzt.

Am 03.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 54,04 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BASF-Aktie somit 18,19 Prozent niedriger. Am 25.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 40,25 EUR. Abschläge von 8,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 48,05 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BASF am 31.10.2023. Es stand ein EPS von 0,32 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BASF noch ein Gewinn pro Aktie von 1,77 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 28,30 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 15.735,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 21.946,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 23.02.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 21.02.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 3,38 EUR je Aktie belaufen.

