BASF Aktie News: BASF gewinnt am Vormittag an Fahrt

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von BASF. Zuletzt ging es für das BASF-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 48,82 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das BASF-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 48,82 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BASF-Aktie bisher bei 48,91 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 48,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BASF-Aktien beläuft sich auf 92.860 Stück.

Bei einem Wert von 54,04 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.02.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,70 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,25 EUR. Dieser Wert wurde am 25.10.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die BASF-Aktie im Durchschnitt mit 49,77 EUR.

Am 31.10.2023 äußerte sich BASF zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,32 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BASF noch ein Gewinn pro Aktie von 1,77 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 28,30 Prozent auf 15.735,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BASF 21.946,00 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.02.2024 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 21.02.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BASF-Aktie in Höhe von 3,31 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

Börse Europa: STOXX 50 letztendlich fester

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 zum Ende des Dienstagshandels freundlich

Gewinne in Europa: Euro STOXX 50-Anleger greifen zu