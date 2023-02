BASF Aktie News: BASF am Dienstagnachmittag mit Kurseinbußen

Aktien in diesem Artikel BASF 52,66 EUR

Die Aktie verlor um 04:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 52,68 EUR. Das Tagestief markierte die BASF-Aktie bei 52,03 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 53,11 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.224.308 BASF-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 68,02 EUR erreichte der Titel am 21.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 22,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.09.2022 bei 37,90 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,00 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 54,27 EUR je BASF-Aktie aus.

Am 26.10.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,77 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,56 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 21.946,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BASF 19.669,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 24.02.2023 dürfte BASF Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 23.02.2024 dürfte BASF die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 6,70 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

