BASF Aktie News: BASF schiebt sich am Mittwochnachmittag vor

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BASF. Im XETRA-Handel gewannen die BASF-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von BASF konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 46,49 EUR. In der Spitze legte die BASF-Aktie bis auf 46,53 EUR zu. Bei 46,06 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 627.271 BASF-Aktien umgesetzt.

Am 21.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 53,28 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 14,62 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 40,25 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 15,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2022 3,40 EUR an BASF-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,39 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 49,23 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BASF am 31.10.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,32 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,77 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat BASF im vergangenen Quartal 15.735,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 28,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BASF 21.946,00 EUR umsetzen können.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von BASF wird am 23.02.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können BASF-Anleger Experten zufolge am 24.04.2025 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 3,01 EUR je BASF-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 klettert letztendlich

Minuszeichen in Europa: STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels im Minus

Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 beginnt die Sitzung im Minus