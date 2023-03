BASF Aktie News: BASF steigt am Dienstagmittag

Aktien in diesem Artikel BASF 46,25 EUR

Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,9 Prozent im Plus bei 46,27 EUR. Die BASF-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 46,52 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 45,90 EUR. Zuletzt wechselten 741.344 BASF-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 55,52 EUR erreichte der Titel am 30.03.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 16,67 Prozent könnte die BASF-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 37,90 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.09.2022). Mit dem aktuellen Kurs notiert die BASF-Aktie 22,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der BASF-Aktie wird bei 54,55 EUR angegeben.

Am 24.02.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. BASF hat ein EPS von 0,09 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 1,17 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz lag bei 19.323,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 2,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 19.776,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte BASF am 27.04.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 03.05.2024 dürfte BASF die Q1 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 4,53 EUR je BASF-Aktie.

