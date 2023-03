BASF Aktie News: BASF gewinnt am Nachmittag

Aktien in diesem Artikel BASF 46,25 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,7 Prozent auf 46,17 EUR. Die BASF-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 46,52 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 45,90 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.199.939 BASF-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 30.03.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 55,52 EUR an. 16,85 Prozent Plus fehlen der BASF-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 29.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 37,90 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 21,81 Prozent würde die BASF-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 54,55 EUR an.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte BASF am 24.02.2023. Mit einem EPS von 0,09 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als BASF mit 1,17 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,29 Prozent auf 19.323,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 19.776,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 27.04.2023 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 03.05.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass BASF ein EPS in Höhe von 4,53 EUR in den Büchern stehen haben wird.

