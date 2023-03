BASF Aktie News: BASF am Vormittag fester

Aktien in diesem Artikel BASF 46,46 EUR

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 46,04 EUR zu. Die BASF-Aktie legte bis auf 46,11 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 45,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 108.006 BASF-Aktien gehandelt.

Am 30.03.2022 erreichte der Anteilsschein mit 55,52 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 17,07 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 29.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 37,90 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 21,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 54,55 EUR.

Am 24.02.2023 äußerte sich BASF zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,09 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BASF in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,29 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 19.323,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 19.776,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte BASF am 27.04.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q1 2024-Finanzergebnisse von BASF rechnen Experten am 03.05.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,53 EUR je Aktie in den BASF-Büchern.

