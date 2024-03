BASF Aktie News: BASF tendiert am Donnerstagmittag fester

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von BASF. Zuletzt stieg die BASF-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 52,66 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:47 Uhr wies die BASF-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 52,66 EUR nach oben. Die BASF-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 52,88 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 52,42 EUR. Von der BASF-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.162.632 Stück gehandelt.

Am 21.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 52,88 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,42 Prozent über dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 40,25 EUR am 26.10.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,57 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,30 EUR, nach 3,40 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 50,55 EUR für die BASF-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BASF am 23.02.2024. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,18 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BASF 0,09 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 17,86 Prozent zurück. Hier wurden 15.871,00 EUR gegenüber 19.323,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.04.2024 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der BASF-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 24.04.2025.

Den erwarteten Gewinn je BASF-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 3,59 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

