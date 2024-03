BASF Aktie News: Anleger schicken BASF am Vormittag ins Plus

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von BASF. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 52,72 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 1,6 Prozent auf 52,72 EUR. Der Kurs der BASF-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 52,74 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 52,42 EUR. Bisher wurden heute 220.853 BASF-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (52,74 EUR) erklomm das Papier am 21.03.2024. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,04 Prozent könnte die BASF-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 26.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,25 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 30,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für BASF-Aktionäre betrug im Jahr 2023 3,40 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,30 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 50,55 EUR an.

BASF ließ sich am 23.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,18 EUR gegenüber 0,09 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 17,86 Prozent auf 15.871,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 19.323,00 EUR gelegen.

BASF wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 25.04.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der BASF-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 24.04.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 3,59 EUR je Aktie in den BASF-Büchern.

