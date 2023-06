BASF Aktie News: BASF tendiert am Mittwochmittag südwärts

Aktien in diesem Artikel BASF 42,41 EUR

Die BASF-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 42,27 EUR. In der Spitze büßte die BASF-Aktie bis auf 41,96 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 42,53 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.288.042 BASF-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.02.2023 markierte das Papier bei 54,04 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BASF-Aktie mit einem Kursplus von 27,84 Prozent wieder erreichen. Am 29.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 37,90 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BASF-Aktie 10,34 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 55,00 EUR.

Am 27.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 1,93 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BASF 2,70 EUR je Aktie eingenommen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 24,19 Prozent auf 17.499,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 23.083,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte BASF am 28.07.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 26.07.2024.

Experten taxieren den BASF-Gewinn für das Jahr 2023 auf 4,60 EUR je Aktie.

