BASF Aktie News: BASF am Nachmittag mit Abschlägen

Aktien in diesem Artikel BASF 42,41 EUR

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 42,20 EUR. Die BASF-Aktie sank bis auf 41,94 EUR. Bei 42,53 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 2.189.800 BASF-Aktien gehandelt.

Am 03.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 54,04 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 28,06 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.09.2022 bei 37,90 EUR. Mit einem Kursverlust von 10,19 Prozent würde die BASF-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 55,00 EUR aus.

BASF ließ sich am 27.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. BASF hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,93 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,70 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 17.499,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 24,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 23.083,00 EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von BASF wird am 28.07.2023 gerechnet. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 26.07.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BASF einen Gewinn von 4,60 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

