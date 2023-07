BASF Aktie News: BASF am Freitagvormittag auf grünem Terrain

BASF im Blick

Die Aktie von BASF gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das BASF-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 47,85 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 47,85 EUR zu. In der Spitze legte die BASF-Aktie bis auf 47,87 EUR zu. Bei 47,82 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 57.946 BASF-Aktien.

Am 03.02.2023 markierte das Papier bei 54,04 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 11,45 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 37,90 EUR erreichte der Anteilsschein am 29.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 20,79 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 52,25 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BASF am 27.04.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,93 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,70 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 17.499,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 24,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BASF 23.083,00 EUR erwirtschaftet hatte.

BASF dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 28.07.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der BASF-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 26.07.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem BASF-Gewinn in Höhe von 4,04 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

