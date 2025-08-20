BASF Aktie News: BASF gibt am Donnerstagnachmittag nach

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BASF. Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,0 Prozent im Minus bei 47,19 EUR.

Die BASF-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,0 Prozent auf 47,19 EUR abwärts. Im Tief verlor die BASF-Aktie bis auf 47,16 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 48,17 EUR. Der Tagesumsatz der BASF-Aktie belief sich zuletzt auf 990.003 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 55,06 EUR. Mit einem Zuwachs von 16,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 37,40 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 26,18 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

BASF-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,25 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,29 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 47,50 EUR je BASF-Aktie aus.

BASF ließ sich am 11.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,09 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. BASF hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,77 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,11 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die BASF-Bilanz für Q3 2025 wird am 22.10.2025 erwartet.

In der BASF-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,71 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

