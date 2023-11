BASF Aktie News: BASF tendiert am Nachmittag südwärts

Aktie im Fokus

Die Aktie von BASF gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 43,83 EUR.

Die BASF-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 43,83 EUR. Die Abwärtsbewegung der BASF-Aktie ging bis auf 43,54 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 44,18 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 880.633 BASF-Aktien den Besitzer.

Am 03.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,04 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BASF-Aktie derzeit noch 23,29 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.10.2023 (40,25 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BASF-Aktie 8,17 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 48,05 EUR an.

Am 31.10.2023 äußerte sich BASF zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,32 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,77 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 15.735,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 28,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 21.946,00 EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 23.02.2024 dürfte BASF Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 21.02.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 3,38 EUR je BASF-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende fester

Montagshandel in Europa: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 am Montagnachmittag

DAX 40-Papier BASF-Aktie: So viel hätte eine Investition in BASF von vor einem Jahr gekostet