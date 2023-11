BASF Aktie News: BASF am Dienstagvormittag mit positiven Vorzeichen

BASF im Fokus

Die Aktie von BASF gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die BASF-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 44,32 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 09:07 Uhr stieg die BASF-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 44,32 EUR. Die BASF-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 44,42 EUR. Bei 44,18 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 39.020 BASF-Aktien umgesetzt.

Am 03.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 54,04 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 21,93 Prozent Plus fehlen der BASF-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 25.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,25 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 9,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 48,05 EUR für die BASF-Aktie.

Am 31.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,32 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BASF 1,77 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 28,30 Prozent auf 15.735,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 21.946,00 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.02.2024 erfolgen. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von BASF rechnen Experten am 21.02.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 3,38 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

