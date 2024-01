BASF Aktie News: BASF tendiert am Montagnachmittag südwärts

Notierung im Fokus

Die Aktie von BASF gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BASF-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 42,68 EUR abwärts.

Die BASF-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,9 Prozent auf 42,68 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BASF-Aktie bisher bei 42,59 EUR. Bei 43,32 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.150.618 BASF-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.02.2023 markierte das Papier bei 54,04 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BASF-Aktie 26,63 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.10.2023 bei 40,25 EUR. Mit Abgaben von 5,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 49,23 EUR.

BASF veröffentlichte am 31.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,32 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BASF 1,77 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 15.735,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 28,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 21.946,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.02.2024 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 21.02.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 3,30 EUR je BASF-Aktie.

