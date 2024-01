BASF Aktie News: BASF zeigt sich am Vormittag fester

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von BASF. Zuletzt sprang die BASF-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 43,28 EUR zu.

Um 09:07 Uhr sprang die BASF-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 43,28 EUR zu. Bei 43,63 EUR markierte die BASF-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 43,32 EUR. Zuletzt wechselten 165.843 BASF-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (54,04 EUR) erklomm das Papier am 03.02.2023. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BASF-Aktie mit einem Kursplus von 24,88 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.10.2023 bei 40,25 EUR. Abschläge von 6,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 49,41 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte BASF am 31.10.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,32 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,77 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BASF in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 28,30 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 15.735,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 21.946,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 23.02.2024 dürfte BASF Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 21.02.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 3,30 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

