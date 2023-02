BASF Aktie News: BASF tendiert am Nachmittag südwärts

Aktien in diesem Artikel BASF 52,32 EUR

0,21% Charts

News

Analysen

Die Aktie notierte um 04:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 52,07 EUR. Zwischenzeitlich weitete die BASF-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 51,40 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 52,16 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.338.280 BASF-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 23.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 66,15 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BASF-Aktie derzeit noch 21,28 Prozent Luft nach oben. Bei 37,90 EUR fiel das Papier am 28.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 37,39 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 54,82 EUR aus.

BASF ließ sich am 26.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. BASF hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,77 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,56 EUR je Aktie gewesen. BASF hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 21.946,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 19.669,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte BASF am 24.02.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 23.02.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,70 EUR je Aktie in den BASF-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

BASF-Aktie verliert: BASF-Chef Brudermüller warnt vor weiterer Belastung durch die Energiekrise

BASF-Aktie dennoch freundlich: Rückzug von Wintershall DEA aus Russland brockt BASF Milliardenverlust ein

Ausgewählte Hebelprodukte auf BASF Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF

Bildquellen: BASF