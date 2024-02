BASF Aktie News: Anleger schicken BASF am Donnerstagmittag ins Plus

BASF im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von BASF. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 46,52 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die BASF-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 46,52 EUR. Zwischenzeitlich stieg die BASF-Aktie sogar auf 47,30 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 46,75 EUR. Von der BASF-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 765.757 Stück gehandelt.

Am 23.02.2023 markierte das Papier bei 52,78 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 13,46 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.10.2023 bei 40,25 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BASF-Aktie derzeit noch 13,48 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 3,40 EUR an BASF-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,39 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 49,23 EUR an.

Am 31.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,32 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,77 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 15.735,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 28,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 21.946,00 EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 23.02.2024 dürfte BASF Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 24.04.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BASF einen Gewinn von 3,01 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

Schwacher Handel: STOXX 50 verbucht zum Handelsende Abschläge

Handel in Europa: STOXX 50 zeigt sich am Mittwochmittag schwächer

Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 klettert letztendlich