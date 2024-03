BASF Aktie News: BASF kommt am Freitagnachmittag kaum vom Fleck

Aktienentwicklung

Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von BASF. Die BASF-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 52,62 EUR.

Die BASF-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 52,62 EUR an der Tafel. Kurzfristig markierte die BASF-Aktie bei 52,90 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die BASF-Aktie gab in der Spitze bis auf 52,20 EUR nach. Mit einem Wert von 52,42 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten BASF-Aktien beläuft sich auf 1.302.623 Stück.

Am 22.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 52,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 0,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.10.2023 bei 40,25 EUR. Abschläge von 23,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten BASF-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,40 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,30 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 50,55 EUR.

BASF ließ sich am 23.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,18 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,09 EUR je Aktie erzielt worden. BASF hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15.871,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 17,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19.323,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

BASF dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 25.04.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können BASF-Anleger Experten zufolge am 24.04.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je BASF-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 3,57 EUR fest.

