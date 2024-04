Fokus auf Aktienkurs

BASF Aktie News: BASF am Vormittag stärker

22.04.24 09:24 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von BASF. Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 50,97 EUR.

Werbung

Werte in diesem Artikel Aktien BASF 50,65 EUR 0,14 EUR 0,28% Charts|News|Analysen Aktie kaufen

Die BASF-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 50,97 EUR. Die BASF-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 51,16 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 51,08 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 99.946 BASF-Aktien. Der Anteilsschein kletterte am 04.04.2024 auf bis zu 54,93 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 7,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.10.2023 bei 40,25 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,03 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie. Nachdem im Jahr 2023 3,40 EUR an BASF-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,35 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 52,05 EUR. Am 23.02.2024 lud BASF zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. BASF vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,18 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,09 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 15.871,00 EUR – eine Minderung von 17,86 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 19.323,00 EUR eingefahren. Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte BASF am 25.04.2024 präsentieren. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte BASF möglicherweise am 24.04.2025 präsentieren. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 3,53 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur BASF-Aktie Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels schwächer Börse Europa in Grün: STOXX 50 liegt zum Handelsende im Plus BASF-Aktie trotzdem in Rot: BASF-Chef - Preisverfall und Volumenrückgang sind gestoppt

Ausgewählte Hebelprodukte auf BASF Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: BASF SE