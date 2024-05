BASF Aktie News: Anleger schicken BASF am Nachmittag auf rotes Terrain

Notierung im Blick

Die Aktie von BASF gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die BASF-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 48,48 EUR abwärts.

Um 15:52 Uhr rutschte die BASF-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 48,48 EUR ab. Die BASF-Aktie sank bis auf 48,20 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 49,03 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.045.710 BASF-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.04.2024 bei 54,93 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,32 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 26.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 40,25 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 16,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 erhielten BASF-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,40 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,31 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 53,00 EUR für die BASF-Aktie.

Am 25.04.2024 äußerte sich BASF zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,53 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,75 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 12,20 Prozent auf 17,55 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 19,99 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte BASF am 26.07.2024 präsentieren. BASF dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 30.07.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 3,65 EUR je Aktie in den BASF-Büchern.

