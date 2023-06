BASF Aktie News: BASF tendiert am Mittag nordwärts

Aktien in diesem Artikel BASF 42,20 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,1 Prozent auf 42,67 EUR. Zwischenzeitlich stieg die BASF-Aktie sogar auf 43,21 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 42,29 EUR. Bisher wurden via XETRA 906.835 BASF-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 03.02.2023 auf bis zu 54,04 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 21,04 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 37,90 EUR. Dieser Wert wurde am 29.09.2022 erreicht. Mit Abgaben von 11,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 55,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte BASF am 27.04.2023 vor. Es stand ein EPS von 1,93 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BASF noch ein Gewinn pro Aktie von 2,70 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat BASF 17.499,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 24,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 23.083,00 EUR umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.07.2023 erfolgen. Schätzungsweise am 26.07.2024 dürfte BASF die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass BASF im Jahr 2023 4,58 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

