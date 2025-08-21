DAX24.371 +0,3%ESt505.492 +0,5%Top 10 Crypto16,50 +5,3%Dow45.712 +2,1%Nas21.489 +1,8%Bitcoin99.643 +3,0%Euro1,1713 +0,9%Öl67,52 -0,2%Gold3.371 +1,0%
BASF Aktie News: BASF präsentiert sich am Nachmittag fester

22.08.25 16:09 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BASF. Im XETRA-Handel gewannen die BASF-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,4 Prozent auf 47,66 EUR. Die BASF-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 47,91 EUR aus. Bei 47,34 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 576.260 BASF-Aktien.

Bei 55,06 EUR markierte der Titel am 06.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 13,44 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 37,40 EUR. Mit einem Kursverlust von 21,53 Prozent würde die BASF-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten BASF-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,29 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 47,50 EUR für die BASF-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte BASF am 11.07.2025 vor. Das EPS wurde mit 0,09 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,48 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BASF in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,12 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 15,77 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 16,11 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

BASF dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 22.10.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,71 EUR je BASF-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu BASF

DatumRatingAnalyst
13.08.2025BASF OutperformBernstein Research
11.08.2025BASF HoldJefferies & Company Inc.
07.08.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025BASF OutperformBernstein Research
01.08.2025BASF BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
13.08.2025BASF OutperformBernstein Research
06.08.2025BASF OutperformBernstein Research
01.08.2025BASF BuyGoldman Sachs Group Inc.
31.07.2025BASF BuyDeutsche Bank AG
30.07.2025BASF KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
11.08.2025BASF HoldJefferies & Company Inc.
31.07.2025BASF HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.2025BASF HoldJefferies & Company Inc.
30.07.2025BASF NeutralUBS AG
30.07.2025BASF HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
07.08.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
23.07.2025BASF ReduceBaader Bank
25.06.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
16.06.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.

