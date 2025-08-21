BASF Aktie News: BASF am Freitagvormittag stärker

Kursentwicklung

Die Aktie von BASF gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die BASF-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 47,62 EUR zu. In der Spitze legte die BASF-Aktie bis auf 47,62 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 47,34 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 61.470 BASF-Aktien.

Am 06.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 55,06 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BASF-Aktie derzeit noch 15,62 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 37,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Mit Abgaben von 21,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,29 EUR. Im Vorjahr erhielten BASF-Aktionäre 2,25 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 47,50 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BASF am 11.07.2025. Das EPS wurde mit 0,09 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,48 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Umsatzseitig standen 15,77 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 2,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BASF 16,11 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

BASF wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 22.10.2025 vorlegen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,71 EUR je BASF-Aktie belaufen.

