BASF Aktie News: BASF zieht am Freitagnachmittag an

So entwickelt sich BASF

Die Aktie von BASF gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von BASF zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 48,55 EUR.

Das Papier von BASF konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 48,55 EUR. Zwischenzeitlich stieg die BASF-Aktie sogar auf 48,60 EUR. Mit einem Wert von 48,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten BASF-Aktien beläuft sich auf 793.534 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 54,04 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.02.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,32 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 40,25 EUR am 25.10.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,09 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie.

Analysten bewerten die BASF-Aktie im Durchschnitt mit 49,77 EUR.

Am 31.10.2023 äußerte sich BASF zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,32 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,77 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15.735,00 EUR – das entspricht einem Minus von 28,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21.946,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die BASF-Bilanz für Q4 2023 wird am 23.02.2024 erwartet. Am 21.02.2025 wird BASF schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BASF einen Gewinn von 3,31 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

