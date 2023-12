BASF Aktie News: BASF am Freitagvormittag mit stabiler Tendenz

Kurs der BASF

Die Aktie von BASF zeigt sich am Freitagvormittag ohne große Bewegung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der BASF-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 48,51 EUR.

Die BASF-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 48,51 EUR an der Tafel. In der Spitze legte die BASF-Aktie bis auf 48,53 EUR zu. In der Spitze fiel die BASF-Aktie bis auf 48,30 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 48,30 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 59.168 BASF-Aktien.

Am 03.02.2023 markierte das Papier bei 54,04 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BASF-Aktie 11,41 Prozent zulegen. Am 25.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 40,25 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,02 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 49,77 EUR für die BASF-Aktie aus.

Am 31.10.2023 äußerte sich BASF zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,32 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,77 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 15.735,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 28,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 21.946,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 23.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 21.02.2025.

Experten gehen davon aus, dass BASF im Jahr 2023 3,31 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

