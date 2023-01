BASF Aktie News: BASF am Vormittag stärker

Aktien in diesem Artikel BASF 52,45 EUR

Um 09:22 Uhr konnte die Aktie von BASF zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 52,75 EUR. Bei 52,80 EUR erreichte die BASF-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 52,59 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 42.755 BASF-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.02.2022 bei 69,15 EUR. 23,72 Prozent Plus fehlen der BASF-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.09.2022 (37,90 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BASF-Aktie 39,18 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 55,42 EUR je BASF-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BASF am 26.10.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,77 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BASF ein EPS von 1,56 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 21.946,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19.669,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 24.02.2023 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von BASF rechnen Experten am 23.02.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 6,75 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

BASF-Aktie gewinnt dennoch: Credit Suisse stuft BASF doppelt ab - Kursziel drastisch gesenkt

BASF-Tochter Wintershall DEA: Nord Stream 2-Beteiligung seinerzeit sinnvoll - Uniper wegen GAZPROM-Partnerschaft eingestiegen

BASF-Aktie wechselt ins Plus: BASF meldet Milliardenverlust für 2022 - Wintershall DEA zieht sich aus Russland zurück

