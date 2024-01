BASF Aktie News: BASF zeigt sich am Dienstagmittag fester

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von BASF zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die BASF-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 43,35 EUR zu.

Die BASF-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 43,35 EUR. Bei 43,40 EUR erreichte die BASF-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 42,90 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 357.930 BASF-Aktien den Besitzer.

Am 03.02.2023 markierte das Papier bei 54,04 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 24,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 25.10.2023 Kursverluste bis auf 40,25 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BASF-Aktie derzeit noch 7,15 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 49,23 EUR.

BASF veröffentlichte am 31.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,32 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,77 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 28,30 Prozent auf 15.735,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 21.946,00 EUR gelegen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.02.2024 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 21.02.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 3,22 EUR je Aktie in den BASF-Büchern.

