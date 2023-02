BASF Aktie News: BASF am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel BASF 52,20 EUR

Die BASF-Aktie gab im XETRA-Handel um 04:06 Uhr um 0,3 Prozent auf 52,20 EUR nach. Die größten Abgaben verzeichnete die BASF-Aktie bis auf 51,98 EUR. Bei 52,68 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der BASF-Aktie belief sich zuletzt auf 1.182.062 Aktien.

Am 23.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 66,15 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 21,09 Prozent könnte die BASF-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 28.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 37,90 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 37,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 54,82 EUR je BASF-Aktie an.

BASF ließ sich am 26.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,77 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,56 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BASF in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,58 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 21.946,00 EUR im Vergleich zu 19.669,00 EUR im Vorjahresquartal.

Am 24.02.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 25.04.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BASF-Aktie in Höhe von 6,48 EUR im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

BASF-Aktie gibt nach: BASF verkündet Wechsel im Konzernvorstand - Teil der Ammoniak-Produktion soll wohl stillgelegt werden

BASF-Aktie verliert: BASF-Chef Brudermüller warnt vor weiterer Belastung durch die Energiekrise

BASF-Aktie dennoch freundlich: Rückzug von Wintershall DEA aus Russland brockt BASF Milliardenverlust ein

