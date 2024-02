BASF Aktie News: BASF kommt am Freitagnachmittag kaum vom Fleck

Kursverlauf

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von BASF. Die BASF-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 46,83 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Wert von 46,83 EUR bewegte sich die BASF-Aktie um 15:52 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Wert des Tages markierte die BASF-Aktie bei 48,70 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die BASF-Aktie bis auf 45,19 EUR. Bei 47,57 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten BASF-Aktien beläuft sich auf 4.040.700 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 52,78 EUR. Dieser Kurs wurde am 23.02.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BASF-Aktie mit einem Kursplus von 12,71 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 40,25 EUR am 26.10.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,05 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,39 EUR. Im Vorjahr erhielten BASF-Aktionäre 3,40 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 49,23 EUR für die BASF-Aktie aus.

Am 31.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,32 EUR, nach 1,77 EUR im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat BASF mit einem Umsatz von insgesamt 15.735,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21.946,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 28,30 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 23.02.2024 dürfte BASF Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 24.04.2025.

In der BASF-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 3,01 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

